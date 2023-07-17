النيابة العامة تحذر من استخدام السلاح والمفرقعات خلال اعلان نتائج التوجيهي

غزة – وكالة الرأي :

حذر المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي، من استخدام السلاح الناري والمفرقعات بوجه غير مشروع خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2023م، يوم الخميس القادم، لما يشكله من جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال إن النائب العام المستشار محمد النحال، أصدر تعليماته المشددة إلى كافة النيابات وأقسام الشرطة والمباحث العامة في المحافظات، للاهتمام والتعامل بحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري والمفرقعات بوجه غير مشروع، خلال اعلان النتائج.

وأكد أنه سيتم ضبط كل حالات إطلاق النار واستخدام المفرقعات فوراً وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مع ضبط السلاح المستخدم والمواد المفرقعة ومصادرتها وفقاً للقانون.

كما أكّد النائب العام على التنسيق الكامل وتضافر الجهود مع قيادة الفصائل الوطنية برفع الغطاء التنظيمي، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت مخالفته؛ حفاظاً على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعاً لتكدير صفو الطمأنينة العامة، وحمايةً لأمن وسلامة المجتمع، وتطبيقاً لسيادة القانون.

ودعا النائب العام كافة الجهات الحكومية والوطنية والمجتمعية إلى المشاركة والمبادرة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة وزارة الأوقاف، والعلماء والدعاة، ونشطاء التواصل الاجتماعي، داعياً إلى استمرار السعي الإيجابي البنّاء لتغيير ثقافة العنف، وتعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، متمنّياً لأبنائه طلبة الثانوية العامة النجاح والتفوق والتوفيق في حياتهم العلمية.

أعربت النيابة العامة عن فخرها واعتزازها بشعبنا المرابط بكافة أطيافه وشرائحه، مقدرةً حرصه واستجابته خلال الأعوام السابقة، وتعزيزه لسيادة القانون بنبذه لظاهرة إطلاق النار في الهواء واستخدام المفرقعات خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، وتعبيره الإيجابي عن الفرحة بطرق سليمة تعبر عن أصالته ووعيه ورقية، فضلاً عن محافظته على الوجه الصحيح لسلاح المقاومة المشرع، لتحرير الوطن.