قوات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة الـ219

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب في الداخل المحتل، للمرة الـ219، وذلك رغم معاناة الأهالي من الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري: "إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ219".

وهدمت بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة نهاية حزيران/ يونيو الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في عام 2021.

وتقطن نحو 22 عائلة في العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها، ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.