وكالة الرأي الفلسطينية "بتسيلم" ينشر تحقيقاً حول ظروف استشهاد الطفل محمد التميمي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخرج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل ضابط إسعاف وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحذر من استخدام السلاح والمفرقعات خلال اعلان نتائج التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية شقفة: شركة الكهرباء تُحصّل 40% فقط من إجمالي ثمن فاتورة المبيعات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق مخيمات سفراء الوحي لتثبيت القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش توجهات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على المفرقعات والألعاب النارية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بالتقييم السنوي لفقاسات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مجتمعون يؤكدون على تعزيز الدور الاجتماعي لمكافحة آفة الإدمان وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تعقد لقاء ًتوعوياً للعاملات في الصحة النفسية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة الـ219

17 تموز / يوليو 2023 05:06

IMG_0366
IMG_0366

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب في الداخل المحتل، للمرة الـ219، وذلك رغم معاناة الأهالي من الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري: "إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ219".

وهدمت بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة نهاية حزيران/ يونيو الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم  منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في عام 2021.

وتقطن نحو 22 عائلة في العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها، ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟