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الاحتلال يقتحم مدرسة دار الطفل العربي في القدس

17 تموز / يوليو 2023 05:11

IMG_0367
IMG_0367

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اقتحمت شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة دار الطفل العربي في القدس المحتلة، بحجة البحث عن مطلوب.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال فتشت مرافق المدرسة بشكل استفزازي قبل أن تنسحب من المكان دون أن تعتقل أحدا من داخلها.

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