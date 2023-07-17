الاحتلال يقتحم مدرسة دار الطفل العربي في القدس

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اقتحمت شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة دار الطفل العربي في القدس المحتلة، بحجة البحث عن مطلوب.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال فتشت مرافق المدرسة بشكل استفزازي قبل أن تنسحب من المكان دون أن تعتقل أحدا من داخلها.