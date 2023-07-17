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الجهاد تدعو لمسيرات غضب في محافظات غزة تنديداً بالاعتقال السياسي

17 تموز / يوليو 2023 06:53

غزة- وكالة الراي:

دعت حركة الجهاد الاسلامي بغزة، للمشاركة في مسيرات غضب في كافة محافظات قطاع غزة تنديداً بالاعتقال السياسي  و ملاحقة المجاهدين من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة.

وستنطلق المسيرات اليوم الاثنين الساعة 9:00 مساءً حسب التالي:

غزة: أمام برج شوا و حصري
شمال القطاع: أمام كراج بيت حانون
خانيونس: أمام الجامع الكبير
الوسطى: شارع صلاح الدين رمزون النصيرات
رفح: ميدان الشهداء (النجمة)

وكانت سرايا القدس- كتيبة جنين، دعت الفلسطينيين في كل مكان لتنظيم مظاهرات في التاسعة من مساء اليوم الإثنين للاحتجاج على موجة الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بحق المقاومين والأسرى المحررين.

فلسطين اليوم.

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