الجهاد تدعو لمسيرات غضب في محافظات غزة تنديداً بالاعتقال السياسي

غزة- وكالة الراي:

دعت حركة الجهاد الاسلامي بغزة، للمشاركة في مسيرات غضب في كافة محافظات قطاع غزة تنديداً بالاعتقال السياسي و ملاحقة المجاهدين من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة.

وستنطلق المسيرات اليوم الاثنين الساعة 9:00 مساءً حسب التالي:

غزة: أمام برج شوا و حصري

شمال القطاع: أمام كراج بيت حانون

خانيونس: أمام الجامع الكبير

الوسطى: شارع صلاح الدين رمزون النصيرات

رفح: ميدان الشهداء (النجمة)

وكانت سرايا القدس- كتيبة جنين، دعت الفلسطينيين في كل مكان لتنظيم مظاهرات في التاسعة من مساء اليوم الإثنين للاحتجاج على موجة الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بحق المقاومين والأسرى المحررين.

فلسطين اليوم.