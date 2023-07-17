إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وبحسب مصادر محلية، فإن طفلا يبلغ من العمر (17 عاماً)، أصيب بشظايا رصاص حي في فخذه، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة، نقل على إثرها للمستشفى.