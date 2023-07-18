وكالة الرأي الفلسطينية نيزك غريب يبهر العلماء بعودته إلى الأرض بعد آلاف السنين وكالة الرأي الفلسطينية رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على النظام الغذائى المناسب لمرضى النقرس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 42 مواطنًا من ذوي أسرى غزة يزورون ذويهم المعتقلين في "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يبتكرون سلاحاً فائق الدقة ضد خلايا الأورام الخبيثة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية هنية: الضفة انتصرت على التحديات التي حيكت ضدها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شقيقين من القدس
أخبار » عجائب وطرائف

رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس

18 تموز / يوليو 2023 09:37

رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس
رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس

أعلن خبراء معهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو عن حدوث ثلاثة توهجات قوية على الشمس يوم الأحد 16 يوليو . 

ويشير خبراء المعهد إلى أن واحدا من التوهجات الثلاثة تسبب بعطل الاتصالات اللاسلكية، ويتوقعون حدوث توهجات أقوى.   وجاء في بيان المعهد "سجل في الساعة 11.26 بتوقيت موسكو توهج M1.1 استمر لمدة 14 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3372 (N21E30). كان مصحوبا باضطراب في الاتصالات اللاسلكية العالية التردد".   ويضيف بيان المعهد، ورصد في الساعة 18.08 بتوقيت موسكو توهج М1.8 تبعه توهج ثالث М4.0 في الساعة 20.46 بتوقيت موسكو.   ووفقا لتوقعات الطقس الفضائي 16-17 "يتوقع حدوث توهجات من فئة X بما فيها البروتونية.   وكما هو معروف، يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، يمكن ان تؤدي بدورها إلى اضطراب في عمل أنظمة الطاقة، وأن تؤثر كذلك في طرق هجرة الطيور والحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب العواصف الشديدة اضطرابات في أنظمة الاتصالات والملاحة على الموجات القصيرة ، فضلا عن انخفاض الجهد في الشبكات الصناعية.   المصدر: نوفوستي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟