اعتقالات خلال اقتحام عدة مدن في الضفة

رام الله – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا، من محافظات نابلس، وبيت لحم، ورام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان، وهم: محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح، ومؤيد عبد المجيد أبو عليا من المغيّر شرق رام الله، ومعتصم محمد البرغوثي، والأسير المحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من بلدة كوبر، وحسين بهاء الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر مؤيد غازي، ونجليه أحمد وعمر، من قرية جماعين جنوب نابلس، والشاب أحمد الغندور من مدينة نابلس.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الشاب أحمد كمال العمور (19 عاما)، من بلدة تقوع.