بطولة مصر: الأهلي يواصل الانتصارات والزمالك خيباته

واصل الأهلي البطل سلسلة انتصاراته في الدوري من دون هزيمة بفوزه الكبير على مضيفه المقاولون العرب 4-1 الاحد على ملعب عثمان احمد عثمان في القاهرة في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة لبطولة مصري في كرة القدم.

وسجل المالي اليو ديانغ (17) ومحمد شريف (52) وطاهر محمد طاهر (67 و89 من ركلة جزاء) اهداف الاهلي، والاوغندي جوزيف اوتشايا (24) هدف المقاولون العرب.

وهو الفوز الـ25 للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل ستة تعادلات فعزز موقعه في الصدارة برصيد 81 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة مع حرس الحدود وبيراميدز والمصري، فيما توقف رصيد المقاولون عند 44 نقطة في المركز السابع.

واستهل الاهلي المباراة بضغط هجومي وكاد يفعلها في الدقيقة 12 بتسديدة للتونسي محمد الضاوي "كريستو" من خارج المنطقة أبعدها الحارس محمود أبو السعود بصعوبة إلى ركنية.

ونجح ديانغ في منح التقدم للاهلي بعد خمس دقائق عندما تلقى كرة من احمد نبيل "كوكا" خلف الدفاع فانفرد وسددها ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك (17).

ورد المقاولون العرب بسرعة مدركا التعادل وتحديدا بعد سبع دقائق من ركلة حرة غير مباشرة لعبها عمر فتحي "سافيولا" عرضية وهيأها احمد علاء برأسه إلى أوتشابا غير المراقب فسددها قوية بيسراه على يمين محمد الشناوي (24).

وواصل الاهلي ضغطه في الشوط الثاني، وتقدم مجددا عبر شريف بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها الضاوي وتابعها على يمين ابو السعود (52)، قبل أن يضيف طاهر ثنائية حيث سجل الهدف الثالث اثر تمريرة بينية لمحمد مجدي "افشه" سددها على يمين ابو السعود (67)، والرابع من ركلة جزاء اثر عرقلة البديل محمود عبد المنعم "كهربا" من قبل احمد علاء، فانبرى لها طاهر على يمين ابو السعود (89).

وفي مباراة ثانية، واصل الزمالك بطل العامين الماضيين نتائجه المخيبة عقب خسارته المذلة امام غريمه الاهلي 1-4 الخميس الماضي، وذلك بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فاركو 2-2 بملعب القاهرة الدولي.

وفرط الزمالك في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما سيد عبدالله "نيمار" (26) والسنغالي ابراهيما نداي (31)، واستقبلت شباكه ثنائية للسوداني سيف تيري (59 و72).

وأنهى الزمالك الموسم في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما رفع فاركو رصيده الى 42 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الزمالك اثر لعبة مشتركة بين عمر جابر ونيمار أنهاها الأخير بتسديدة على يسار محمد سعيد "شيكا" (26)، وأضاف نداي الثاني عندما استغل كرة مرتدة من الدفاع اثر تمريرة للتونسي سيف الدين الجزيري فسددها داخل المرمى (31).

واختلف الحال تماما مع بداية الشوط الثاني حيث اندفع فاركو بحثا عن تقليص الفارق مستغلا تراجعا دفاعيا غير مبرر للاعبي الزمالك، ونحج تيري في هز شباك محمد صبحي عندما استغل تمريرة بينية للجزائري رزقي حمرون خلف الدفاع سددها تيري على يسار الحارس (59).

وأدرك تيري التعادل بضربة رأسية اثر ركلة حرة غير مباشرة انبرى لها حمروني وتابعها الدولي السوداني برأسه داخل الشباك لحظة خروج خاطئ للحارس صبحي (72).