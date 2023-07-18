"توثيق " الاحتلال يحتجز (131) شهيداً في مقابر الأرقام

غزة-وكالة الراي

نشرت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي"تقريرها الخاص بجثامين الشهداء المحتجزة داخل سجون الاحتلال .

وقالت الهيئة في التقرير :" إن عدد الجثامين المحتجزة لدى قوات الإحتلال بلغ منذ العام 2016م (131) شهيداً كان النصيب الأكبر منها لقطاع غزة ب(26) شهيداً"

وأكدت الهيئة أن احتجاز جثامين الشهداء فيما يسمى المقابر الجماعية والتي جعلت سجناً للشهداء حتى بعد استشهادهم يعد جريمة قانونية ضد الإنسانية ،و تتطلب وقفة من المجتمع الدولي لإنهاء هذا الملف .

وأوضحت أن الإحتلال يقوم بسرقة أعضاء الجثامين والإتجار بها وإجراء التجارب الطبية عليها وفق ما جاءت به اعترافات المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في دولة الإحتلال بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين في فترات متفاوتة بين الإنتفاضتين وبحماية قانونية من دولة الإحتلال.