الصحة ومجلس أطفال فلسطين يناقشان آلية التعامل مع القضايا الصحية

غزة-وكالة الراي

أشاد مدير عام وزارة الصحة د. منير البرش بالمستوى الراقي والمميز للأطفال في مجلس أطفال فلسطين والذي يرعاه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الهادف حول جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأهم التحديات التي تقابلها، وضم كلا من نائب مدير عام المستشفيات د. إبراهيم الفرا، واستشاري حقوق الانسان ا. سعيد البطة، ومدير دائرة الشكاوي د. سامي أبو عزيز، وممثلين عن مركز حقوق الانسان.

بدوره، أكد د. البرش على دعم الوزارة لحقوق الطفل وذلك ردا على الأسئلة الموجهة من الأطفال المشاركين، مشيرا الى الاهتمام برعاية الأطفال وحمايتهم قبل الانجاب وبعده من خلال التطعيمات، والقضاء على الوبائيات، وبرامج التغذية، وتقديم برامج الدعم النفسي لهم ولذويهم، وخاصة اثناء حالات الطوارئ والعدوان على القطاع، مسلطا الضوء على التجربة الفلسطينية في تطعيم شلل الأطفال في فلسطين والتي تم تطبيقها عالميا لنجاحها.

من ناحيته ، أوضح نائب مدير عام المستشفيات د. إبراهيم الفرا اهم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية، وتعزيز تلك الخدمات بتوفير المستشفيات التخصصية والجراحات واقسام الطوارئ، وزيادة عدد الاسّرة، ودعمها بالكوادر المختصة والكفاءات العالية المدربة، وتوطين الخدمات الصحية من خدمات صحية ومنها خدمات القلب المفتوح، والقساطر، وزراعة القوقعة، وزراعة الكلى، وزراعة القرنيات. لافتا الى نجاح تجربة الوزارة خلال معركتها مع جائحة كورونا، من خلال قدرات الاستيعاب وتدريب الكوادر وتنظيمها، والتخطيط المسبق لكل خطوة من العمل.

وأوضح استشاري وزارة الصحة لحقوق الانسان أ. سعيد البطة على المسار القانوني الذي تتبعه الوزارة من في حال الأخطاء الطبية، موضحا الفرق بين مفهوم الأخطاء والمضاعفات، ومشيرا الى دور الوزارة في تعزيز حقوق الانسان وصون حقوقه الصحية والاجتماعية من خلال المخرجات القانونية في حال تعرضه لإهمال او خطأ طبي.

من جهته، بيّن مدير دائرة الشكاوي د. سامي أبو عزيز الأهمية الخاصة والشفافية التي توليها الوزارة للمواطن من خلال اطلاعه على الواقع الصحي، وذلك بفتح العديد من نوافذ التواصل المجتمعي امام الجمهور بتوفير صناديق شكاوى في كل المرافق الصحية ، وتوفير خدمة الاتصال المجاني (103) امام الجمهور لتقديم الاستفسارات والشكاوى ، وتقديم خدمات الدعم النفسي خلال أحداث الطوارئ والعدوان،.

ولفت د. أبو عزيز الى تكوين العديد من اللجان الخاصة لدراسة الشكاوى المقدمة وايصالها لجهات الاختصاص للعمل على حلها، واحالتها الى لجان التحقيق لمتابعة المشاكل العالقة مع المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول الميدانية لها.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء مجلس أطفال فلسطين تقديرهم لوزارة الصحة على ترحيبها بهم ورحابة صدرهم في توضيح الخدمات الصحية المقدمة، وتصحيح المفاهيم المختلفة حول القضايا الصحية المختلفة.