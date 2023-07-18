"الفرا" يلتقي وفد جراحة التجميل لترتيب آلية عمله بالشفاء الطبي

غزة-وكالة الرأي

التقى د. أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات بوفد جراحة التجميل برئاسة د. غسان أبو ستة لترتيب ألية عمله في مستشفى الشفاء من خلال التنسيق مع MAP UK لإجراء تدخلات جراحية وتدريب الطواقم الطبية خلال الفترة من 18 يوليو الى 27يوليو 2023، وذلك بحضور أ.هانى حمادة مدير العمليات والادارة العامة للتعاون الدولي، و د.أحمد المخللاتى رئيس جراحة الحروق و التجميل.

وبحث اللقاء امكانية توفير الكادر الطبي الذي سيشارك الوفد خلال اجراء العمليات، كذلك تجهيز قائمة حالات بمعدل خمس حالات يوميا.

كما تم التوافق على عدد من الأطباء والتمريض من العاملين في وحدتي الحروق للمشاركة في ورشة العمل التي ستعقد في السادس والعشرين من يوليو الجاري.