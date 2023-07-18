الكهرباء توضح لـ"الرأي" كيفية إدارتها للأزمة ومايتم تحصيله نقداً

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

قال رئيس هيئة المديرين في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة خليل شقفة، إن مصادر الطاقة الموردة إلى قطاع غزة، تأتي من مصدرين أساسين، الأول من قبل الاحتلال بقدرة 120 ميغاوات، والثاني من شركة توليد الكهرباء بقدرة 65 ميغاوات.

وأوضح شقفة لوكالة " الرأي" اليوم الثلاثاء، أن متوسط مايتم تحصيله من قبل الشركة عن طريق الجباية النقدية، يصل من 26-28 مليون شيقل فقط وبشكل شهري، مبيناً أن ماتحتاجه الشركة لتغطية كافة المشتريات يبلغ 80 مليون شيقل.

وأكد شقفة أن تغطية تكاليف المشتريات من الطاقة، يتم سداده من قبل المقاصة للخطوط الإسرائيلية، ومن المنحة القطرية التي تغطي ثمن الوقود فقط لشركة التوليد.

وشدد على أن مايتم تحصيله شهرياً من قبل المشتركين يتم الاستفادة منه في تطوير وتحسين شبكة الكهرباء في كافة محافظات قطاع غزة، وذلك تمهيداً واستعداداً لاستقبال أي كميات جديدة من الكهرباء الإضافية، مع تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وبين شقفة رئيس حكومة الوحدة الوطنية السابق رامي الحمد الله أشار بشكل واضح في تصريحات له في العام 2018، أن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة لايمكن حلها إلا من خلال تحسين الجباية والتحصيلات النقدية من قبل المشتركين.

ولفت أن الفصائل الفلسطينية في العام 2017 قدمت مبادرة تهدف للتدقيق في حسابات شركة التوزيع، وعملت على التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، مؤكداً أن التقرير النهائي كان إيجابياً وواضحاً.

كما تم الرد إيجاباً على طلب آخر من قبل الاتحاد الأوروبي بخصوص حسابات الشركة ومدخولاتها الشهرية، للأعوام 2016 و2017 و2018، وفتحت الشركة أبوابها لعملية التدقيق.

وأضاف شقفة أنه ومنذ العام 2018 اعتمدت نهجاً ومساراً خاصاً نحو التحويل إلى الشبكة الذكية، والتي يحتاج تطبيقه إلى أموال طائلة وإمكانيات كبيرة، ومشاريع بمئات الملايين من الدولارات، بهدف تأهيل الشبكة القديمة.

وأوضح أن قدرة الشركة على التحميل في العام 2018 على الخطوط الإسرائيلية في حدود 104 ميغاوات، لكن وبفضل الشبكة الذكية يتم الآن التحميل بقدرة 120 ميغاوات، بمعدل 18 ميغا إضافية.

وبين شقفة أن حجم الخسائر التراكمية التي تكبدتها الشركة وصل إلى 850 مليون شيقل، مؤكداً أن شركة توزيع الكهرباء هي شركة خدماتية وليست ربحية، مبيناً أن الشركة تقوم ببيع الكيلوواط الواحد للمواطن بنصف شيقل فقط، في حين أن تكلفته تبلغ أكثر من ذلك.

وأكد أن شركة التوزيع ملزمة ومستعدة لدفع التكاليف النقدية لأي مصدر جديد للطاقة سواء عبر الخطوط المصرية، أو عبر تحويل محطة التوليد للغاز، أو عبر الخط 131.

وناشد رئيس هيئة المديرين في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة خليل شقفة، السلطة الفلسطينية، والمجتمع الدولي، العمل على إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء.

كذلك طالب الفصائل والقوى الفلسطينية بضرورة الضغط على الجانب المصري للتسريع في ربط قطاع غزة أو تزويده بكميات جديدة من الكهرباء، وذلك خلال اللقاءات المرتقبة لها نهاية الشهر الحالي.