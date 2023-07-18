وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: معبر رفح مغلق يومي الخميس والأحد المقبلين وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تدين الاعتقالات السياسية في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية مطالبات بإلغاء الخطة الاقتصادية لفلسطينيي الداخل وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شابًا من بيت لحم بعد الاعتداء عليه وكالة الرأي الفلسطينية الكهرباء توضح لـ"الرأي" كيفية إدارتها للأزمة ومايتم تحصيله نقداً وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا" يلتقي وفد جراحة التجميل لترتيب آلية عمله بالشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يفتتح مشروع إعادة تأهيل مبنى نادي شباب رفح وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد سلسلة اجتماعات تحضيرية للبازار الخيري
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الفصائل تدين الاعتقالات السياسية في الضفة

18 تموز / يوليو 2023 05:13

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات المسمومة التي تشنها أجهزة أمن السلطة، مطالبة بالتوقف الفوري عن جريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها

وأكدت الفصائل في بيان صحفي اليوم، رفضها واستنكارها للاعتقال السياسي الذي يمثل جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد شعبنا وخدمة للاحتلال، مبينة أن الهجمة المسعورة من السلطة على أبناء شعبنا تمثل عرقلة وتسميماً للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة شعبنا.

وشددت على أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وكل من يعتقد أن التماهي والتعاون مع الاحتلال سيجهض المقاومة واهم، المقاومة في تطور وتنامي وستبقى الخيار الاستراتيجي لشعبنا لمواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين

وحيت الفصائل في بيانها، أبناء شعبنا المرابطين في ساحات القدس، داعية لتكثيف الرباط والتصدي لعدوان واقتحامات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى".

وبشأن نتائج الثانوية العامة، حيت الجهود الجبارة التي تبذلها وزارتا التربية والتعليم والداخلية في توفير كل الامكانات والسبل للوصول للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، مهنئة الطلاب وذويهم وتتمنى لهم النجاح الباهر والتوفيق في مسيرتهم العلمية والحياتية.

كما حيت وزارة الداخلية والأمن الوطني على دورها البارز في اضفاء الأمن والأمان، داعية أبناء شعبنا للالتزام بالتعليمات التي وجهتها الوزارة بمنع إطلاق النار أثناء نتائج الثانوية العامة سلامة لأهلنا وحتى لا ينقلب الفرح لغم ووجع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟