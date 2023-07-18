الفصائل تدين الاعتقالات السياسية في الضفة

غزة - وكالة الرأي

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات المسمومة التي تشنها أجهزة أمن السلطة، مطالبة بالتوقف الفوري عن جريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها

وأكدت الفصائل في بيان صحفي اليوم، رفضها واستنكارها للاعتقال السياسي الذي يمثل جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد شعبنا وخدمة للاحتلال، مبينة أن الهجمة المسعورة من السلطة على أبناء شعبنا تمثل عرقلة وتسميماً للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة شعبنا.

وشددت على أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وكل من يعتقد أن التماهي والتعاون مع الاحتلال سيجهض المقاومة واهم، المقاومة في تطور وتنامي وستبقى الخيار الاستراتيجي لشعبنا لمواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين

وحيت الفصائل في بيانها، أبناء شعبنا المرابطين في ساحات القدس، داعية لتكثيف الرباط والتصدي لعدوان واقتحامات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى".

وبشأن نتائج الثانوية العامة، حيت الجهود الجبارة التي تبذلها وزارتا التربية والتعليم والداخلية في توفير كل الامكانات والسبل للوصول للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، مهنئة الطلاب وذويهم وتتمنى لهم النجاح الباهر والتوفيق في مسيرتهم العلمية والحياتية.

كما حيت وزارة الداخلية والأمن الوطني على دورها البارز في اضفاء الأمن والأمان، داعية أبناء شعبنا للالتزام بالتعليمات التي وجهتها الوزارة بمنع إطلاق النار أثناء نتائج الثانوية العامة سلامة لأهلنا وحتى لا ينقلب الفرح لغم ووجع.