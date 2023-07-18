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قبل إعلان نتائج الثانوية العامة

الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية مكثفة على محال الحلويات

18 تموز / يوليو 2023 05:20

الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية مكثفة على محال الحلويات
الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية مكثفة على محال الحلويات

غزة - وكالة الرأي

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد، جولات ميدانية مكثفة في محافظة غزة، قبل إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الإدارة، أن طواقمها تفقدت العملية الإنتاجية داخل مصانع ومحال بيع الحلويات للتأكد من سلامتها وصحتها، كون الإقبال على شراءها يزداد في المناسبات كإعلان نتائج التوجيهي.

وأكد رئيس قسم حماية المستهلك في مكتب غزة محمد علوان، أن الوزارة وجهت تعليماتها لمحال ومصانع الحلويات بأهمية وضع بطاقة البيان على منتجاتها، وأخذها لعينات مختلفة لفحصها في مختبرات الوزارة.

من جهته قال خالد الغزالي صاحب مصنع حلويات القاضي، أن ما ينتجه يخضع للرقابة الدائمة من قبل وزارة الاقتصاد بشكل دائم، مضيفاً أنه انتج كميات وافرة من الحلويات لبيعها لحظة اعلان نتائج الثانوية العامة.

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