"التعليم" تفتتح فعاليات أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي

غزة - وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة فعاليات أندية البرمجة والذكاء الاصطناعي وتهدف هذه الأندية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم إلى تدريب الطلبة على إنتاج مشاريع ابداعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجة الحديثة حيث يشارك في هذه الأندية طلبة الصفوف من " ٦ _ ١١". علماً أن هذه الأندية تأتي تمهيدا للمشاركة في مسابقة WRO العالمية والتي سيتم تنفيذها في دولة بنما.

وحضر افتتاح الفعاليات التي تعقد بمدرستي فهمي الجرجاوي الثانوية للبنات وشعبان الريس الثانوية للبنات د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية بالمديرية، أ. محمد حنون رئيس قسم التقنيات التربوية إلى جانب القائمين على التدريب.

وثمن د. عامر جهود القائمين على هذه الأندية مبينا دور هذه الأندية في تأهيل طلبة رياديين قادرين على إنتاج المعرفة من خلال مشاريع تكنولوجية تسهم في إيجاد حل للمشكلات في حياتهم.

بدوره أشار أ. حنون أن هذه الفعاليات ستستمر لمدة أسبوع حيث ستتناول العديد من الجوانب النظرية والعملية فيما يتعلق بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.