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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها العام بـ5 درجات

25 تموز / يوليو 2023 08:02

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها العام بـ5 درجات
الطقس: أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلها العام بـ5 درجات

رام الله - وكالة الرأي:

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء،  شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 وفي هذه الليلة يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 أما الأيام القادمة الأربعاء والخميس والجمعة،  يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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