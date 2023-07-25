أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة – وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الثلاثاء25 يوليو 2023 على النحو التالي:



دولار أمريكي-شيكل

شراء

3.6150

بيع

3.6223



دينار أردني-شيكل

شراء

5.0915

بيع

5.1162



يورو-شيكل

شراء

4.0188

بيع

4.0284



الجنيه المصري-شيكل

شراء

0.1168

بيع

0.1174

