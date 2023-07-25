أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الثلاثاء25 يوليو 2023 على النحو التالي:
دولار أمريكي-شيكل
شراء
3.6150
بيع
3.6223
دينار أردني-شيكل
شراء
5.0915
بيع
5.1162
يورو-شيكل
شراء
4.0188
بيع
4.0284
الجنيه المصري-شيكل
شراء
0.1168
بيع
0.1174
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25 تموز / يوليو 2023 08:10
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