وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة الريادة الشرطية الثالثة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "شكاوى معبر كرم أبو سالم" ينهي 6 خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم طلبته المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تنعى شهداء نابلس وتؤكد على ضرورة مواجهة إرهاب الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عمل المعابر الإسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تتفقد الأرض المخصصة لتوسعة حوض تجمع الأمطار بالقرارة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار العملات مقابل الشيقل

25 تموز / يوليو 2023 08:10

أسعار العملات مقابل الشيقل
أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة – وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الثلاثاء25 يوليو 2023 على النحو التالي:


دولار أمريكي-شيكل                                                           
شراء
3.6150
بيع
3.6223


دينار أردني-شيكل                                                       
شراء
5.0915
بيع
5.1162


يورو-شيكل                                                               
شراء
4.0188
بيع
4.0284


الجنيه المصري-شيكل                                          
شراء
0.1168
بيع
0.1174
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل استشاري الجراحة العامة د. وافي عطالله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟