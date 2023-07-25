الوخز والتنميل فى اليدين والقدمين من أعراض نقص فيتامين ب 12

تحتاج أجسامنا إلى العديد من الفيتامينات والمغذيات للقيام بجميع وظائف الجسم بشكل صحيح، لذلك إذا كان جسمك يعاني من نقص في فيتامينات معينة، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية طفيفة أو كبيرة، هذا هو الحال مع نقص فيتامين ب 12، وهو فيتامين أساسي يستخدمه الجسم لتكوين خلايا دم حمراء صحية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

مخاطر نقص فيتامين ب 12 على المدى الطويل



يمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 طويل الأمد خطيرًا على صحتك، حيث يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية دائمة محتملة مثل تلف الأعصاب وفشل القلب وحتى سرطان المعدة.



من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض تحذيرية للمساعدة في اكتشاف النقص في الوقت المناسب ، وأن يتم علاجك على الفور. فيما يلي بعض العلامات الشائعة التي يجب ملاحظتها:



تنميل أو وخز في اليدين أو القدمين



من العلامات المبكرة لتلف الأعصاب المرتبط بفيتامين ب 12 وخز في اليدين أو القدمين. قد تشعر بشئ يشبه ال "دبابيس وإبر". يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف الأعصاب أو مشاكل التوصيل العصبي بسبب عدم وجود الكميات المطلوبة من فيتامين ب 12 في الجسم.

فيتامين ب 12 وخطر الإصابة بالخرف



نظرًا لأن فيتامين ب 12 يدعم وظيفة الأعصاب ، يمكن أن يؤدي النقص إلى تلف دائم في الأعصاب يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي (الخرف).



أعراض أخرى



فيتامين ب 12 ضروري لتقسيم خلايا الدم الحمراء وتصبح نشطة. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى الإرهاق بسبب نقص قدرة الدم على حمل الأكسجين. وهذا ما يسمى فقر الدم الضخم الأرومات.



بصرف النظر عن التعب، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لنقص B12 التنفس السريع أو ضيق التنفس، والصداع، وعسر الهضم، وفقدان الشهية، وخفقان القلب، ومشاكل في الرؤية، والشعور بالضعف، والإسهال، والتهاب أو احمرار اللسان، ومشاكل في الذاكرة، والفهم والحكم (التغيرات المعرفية).



كيف نمنع نقص فيتامين ب 12؟



يوجد فيتامين ب 12 في الأطعمة التي تحتوي على منتجات حيوانية مثل اللحوم والأسماك والجبن والبيض والزبدة.

بالنسبة للنباتيين، يمكن العثور عليها في حليب النباتات المدعمة والحبوب المدعمة والخميرة الغذائية. ومع ذلك ، وفقًا لخبراء الصحة، لم يتم إثبات أن هذه المصادر توفر كمية كافية وموثوقة من فيتامين ب 12. لذلك، إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا، فمن المستحسن تناول المكملات بعد استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية المعتمد.