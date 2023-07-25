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لتقوية صحة اللثة والأسنان تناول هذه الأطعمة

25 تموز / يوليو 2023 08:25

لتقوية صحة اللثة والأسنان تناول هذه الأطعمة
لتقوية صحة اللثة والأسنان تناول هذه الأطعمة

هل ترغب في الحصول على صحة أسنان ولثة قوية؟.. إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يساهم بشكل كبير في تقديم الإفادة لك وفقًا لموقع "webmed" الذي قدم بعض الأغذية المهمة، ومنها: 
- الخضراوات الورقية
من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وغيرها من المعادن التي تساعد في تعزيز صحة اللثة والأسنان بشكل كبير، فهي تزيد من إنتاج البكتيريا الجيدة في الفم، ولذا عليك الإكثار من تناولك لها للحصول علي فوائدها الكثيرة. 

- منتجات الألبان
تدعم صحة اللثة والأسنان بشكل كبير بما في ذلك الجبن والألبان والبيض، كما أنها غنية بكمية كبيرة من الكالسيوم الذي يحافظ على قوة الأسنان ويحميها من التكسر، ولذا يمكنك تناول الزبادي، والحليب والأجبان. 

-الحمضيات
أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الحمضيات تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي اللثة والأسنان، وتحد أيضا من الإصابة بالاتهابات، ولذا يمكنك تناول البرتقال، الليمون، الجريب فروت. 

- الشاي الأخضر
تناوله يحسن صحة اللثة والأسنان، فتناولك له يساهم بشكل كبير في الوقاية من فرص الإصابة بأمراض اللثة، لأنه يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تقلل من التهاب اللثة.

- البصل
يعد من الأغذية ذات الرائحة القوية والنفاذة، وأيضا تناولك له يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة اللثة والأسنان، كما أن تناولك له يقلل من فرص الإصابة بأي مشكلة صحية به. 

وحث التقرير، علي ضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان بشكل دوري للحصول علي صحة أسنان ولثة قوية وصحية، وتقليل من فرص التعرض لأي مشكلة صحية. 

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