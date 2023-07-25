وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة الريادة الشرطية الثالثة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "شكاوى معبر كرم أبو سالم" ينهي 6 خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم طلبته المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تنعى شهداء نابلس وتؤكد على ضرورة مواجهة إرهاب الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عمل المعابر الإسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تتفقد الأرض المخصصة لتوسعة حوض تجمع الأمطار بالقرارة
أخبار » الرياضة و الملاعب

محمد صلاح ينقذ ليفربول من هزيمة مفاجئة أمام فيورت الألماني

25 تموز / يوليو 2023 08:32

محمد صلاح ينقذ ليفربول من هزيمة مفاجئة أمام فيورت الألماني
محمد صلاح ينقذ ليفربول من هزيمة مفاجئة أمام فيورت الألماني

أنقذ محمد صلاح قائد المنتخب المصري فريقه ليفربول الإنكليزي من فخ الهزيمة أمام مضيفه جرويتر فيورت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، وقاده للتعادل معه 4 4/ اليوم الاثنين في المباراة الودية التي جمعت بينهما في ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 22.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أدرك جوليان جرين التعادل لفيورت، لكن ليفربول رد بهدفين حملا توقيع داروين نونيز في الدقيقتين 50 و59.

وسجل فيورت ثلاثة أهداف متتالية حيث أحرز لوكاس بيتكوف الهدف الثاني في الدقيقة 67 ثم أضاف أرميندو سيب الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و77.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول لينقذه من الهزيمة.

 (د ب أ)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل استشاري الجراحة العامة د. وافي عطالله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟