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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

25 تموز / يوليو 2023 08:38

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الضفة الغربية- وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت بلدات بيتا وجنين ورام الله وبيت لحم.

ففي بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ناصر أبو مازن، والمحرر سلوم غانم بعد مداهمة وتفتيش منزليهما. كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المحال والمخازن والمنازل في البلدة وصادرت العديد من تسجيلات الكاميرات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الهادي حبابية من بلدة صانور بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل دقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله، وفتشت العديد من المنازل.

واقتحمت مخيم الدهيشة في جنوب بيت لحم، وداهمت العديد من المنازل.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، والتي تشمل الاستيطان والقتل والاعتقال.

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