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المدرب مارتينو يختار ميسي قائدا جديدا لإنتر ميامي

25 تموز / يوليو 2023 08:43

المدرب مارتينو يختار ميسي قائدا جديدا لإنتر ميامي
المدرب مارتينو يختار ميسي قائدا جديدا لإنتر ميامي

 قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم سيكون القائد الجديد للفريق المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وارتدى ميسي، الذي انضم لإنتر ميامي في وقت سابق هذا الشهر، شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق في مباراة أمام كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي يوم الجمعة الماضي سجل خلالها المهاجم الأرجنتيني هدفا رائعا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويواجه القائد السابق للفريق وهو لاعب الوسط البرازيلي جريجور فترة غياب طويلة بسبب إصابة في القدم.

وردا على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميامي قال مارتينو للصحفيين “في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها الفترة المقبلة”.

ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد غدا الثلاثاء لبلوغ أدوار خروج المغلوب. 

(رويترز) 

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