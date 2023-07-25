الصحة: 3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس – وكالة الرأي :

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن، الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتهم باستشهاد ٣ مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وذكرت أن الشهداء هم: نور الدين تيسير العارضة (٣٢ عاماً)، منتصر بهجت علي سلامة (٣٣ عاماً)، سعد ماهر الخراز (٤٣ عاماً).

وأعلن جيش الاحتلال تصفية 3 شبان فلسطينيين تواجدوا داحل مركبة في نابلس، خلال اشتباك مسلح بعد أن قوامو بإطلاق النار تجاه قوة لجيش الاحتلال.

وقالت وسائل اعلام عبرية إن "الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عند مدخل الحي السامري على جبل جرزيم من داخل مركبة كانوا بها تجاه مجموعة من جنود كتيبة 603، حيث عثر على أسلحة إم-16 في مركبتهم"، على حد زعمها.

وأعلن الهلال الأحمر في نابلس عن إطلاق نار على سيارة عند بوابة الطور، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

وأفاد شهود عيان بأن مركبات إسعاف إسرائيلية وصلت مكان الحدث، وبدأت بنقل من بداخل المركبة لجهة مجهولة ودون أن يعرف مصيرهم، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال، حيث تحتجز قوات الاحتلال جثامين 3 شبان أعدمتهم بدم بارد في نابلس.

وقال أحد شهود العيان، إن قوات الاحتلال قامت باطلاق الرصاص الحي لأكثر من 10 دقائق صوب الشبان الثلاثة، وقد تم اغتيالهم بدم بارد.

وحسب إفادات شهود عيان، فإن الحديث يدور عن كمين محكم لمركبة على متنها شبان، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل كثيف من الرصاص باتجاه الشبان، ويبدو أنها عملية اغتيال بدم بارد.