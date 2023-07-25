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الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالعيسوية

25 تموز / يوليو 2023 09:21

جرافات الاحتلال
جرافات الاحتلال

القدس المحتلةوكالة الرأي :

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية وزراعية وبركسات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة روابي العيسوية وحاصرتها ومنعت السكان من دخولها، حيث وفرت الحراسة والحماية للجرافات وطواقم سلطات الاحتلال التي شنت عملية إخلاء وهدم لمنازل ومنشآت وبركسات في المكان.

وقامت الجرافات باقتلاع أشجار زيتون تعود ملكيتها إلى عائلة أبو موسى السعيدي وأهالي من عشيرة السعيدي من الزعيم قرب العيسوية، وكذلك أعمال تجريف لمسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

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