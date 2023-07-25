أسماك القرش "متهمة" بتعاطي الكوكايين قبالة سواحل فلوريدا!

توصل باحثون أميركيون إلى أن أسماك القرش قبالة سواحل فلوريدا قد تستهلك الكوكايين الذي أسقطه مهرّبو المخدرات في المحيط.

وزعم خفر السواحل الأمريكي أنه ضبط ما يصل إلى 6400 كيلوغرام من الكوكايين في البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي خلال الشهر الماضي فقط.

وأخبر باحثون يعملون في المسلسل التلفزيوني القادم لقناة ديسكفري "Cocaine Sharks"، "لايف ساينس" يوم الخميس أنهم اكتشفوا أن بعض أسماك القرش كانت تتصرف بشكل غريب في المنطقة، وأجروا عددا من التجارب على أسماك القرش قبالة keys فلوريدا، حيث يقال إن الصيادين قد صادفوا أسماكا استهلكت المخدرات.

ويدعي عالم الأحياء البحرية توم هيرد وعالمة البيئة في جامعة فلوريدا تريسي فانارا، أنهما رأيا خلال إحدى الغطسات great hammerhead - وهو نوع يتجنب البشر بانتظام - يتابع الفريق مباشرة أثناء السباحة بشكل منحرف.

ولوحظ سمك قرش رملي آخر يسبح باستمرار في دوائر ضيقة بينما يبدو أنه يركز على شيء لم يكن موجودا بالفعل.

وأجرى العلماء أيضا اختبارا حيث وضعوا في الماء بجعة وهمية بجوار حزمة من الحجم والمظهر نفسهما لحزمة الكوكايين الحقيقية التي كان مهربو المخدرات قد أسقطوها في المحيط.

ولدهشة الباحث، لم تهاجم أسماك القرش البجع وبدلا من ذلك توجهت مباشرة إلى "الكوكايين".

كما قام الفريق بإلقاء كوكايين مزيف من طائرة لمحاكاة مخدرات حقيقية، ووجدوا أن أنواعا متعددة من أسماك القرش انتقلت على الفور إلى العبوات.

ومع ذلك، اعترف علماء الأحياء بأن أبحاثهم لم تثبت بعد أن أسماك القرش تستهلك الكوكايين بالفعل، مشيرين إلى أنه "ليس لدينا أي فكرة عما يمكن أن يفعله (الكوكايين) بسمكة القرش". لكن هيرد أعرب عن أمله في أن يؤدي بث السلسلة الوثائقية إلى مزيد من البحث حول هذه القضية، وكذلك كيف تؤثر العقاقير الأخرى على الحياة البحرية.

المصدر: RT