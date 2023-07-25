المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

غزة – وكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم.

وقالت إن الصرف سيكون عن شهر يونيو، وذلك غدًا الأربعاء 07/26 في كافة فروع بنك البريد.