المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم.
وقالت إن الصرف سيكون عن شهر يونيو، وذلك غدًا الأربعاء 07/26 في كافة فروع بنك البريد.
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25 تموز / يوليو 2023 09:38
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