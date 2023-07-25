وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة الريادة الشرطية الثالثة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "شكاوى معبر كرم أبو سالم" ينهي 6 خلافات مالية وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم طلبته المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنفذ ورشة عمل حول ماهية قانون التنفيذ وإجراءات القضية التنفيذية وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تنعى شهداء نابلس وتؤكد على ضرورة مواجهة إرهاب الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عمل المعابر الإسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تتفقد الأرض المخصصة لتوسعة حوض تجمع الأمطار بالقرارة
أخبار » أخبار الأسرى

6 أسرى يواصلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسجون الاحتلال

25 تموز / يوليو 2023 11:32

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن ستة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والقرارات التعسفية بحقهم.

وبينت الهيئة، أن الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين تخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهن التعسفي إلى قسم الأسيرات الجنائيات في "الرملة"، ويتضامن معهن في خوض هذا الإضراب الأسيران إياد رضوان "الطبنجة" وسامر أبو دياك.

أما الأسيران عمر السناجل واسماعيل حلبية يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 13 و7 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد، حيث يعتبر (الاعتقال الإداري) قرار اعتقال جائر، وبدون تهمة أو محاكمة لمدة تتراوح بين شهر ونصف عام، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل، ويجري تمديده مرات عدة.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي، والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل استشاري الجراحة العامة د. وافي عطالله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟