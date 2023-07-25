6 أسرى يواصلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسجون الاحتلال

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن ستة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والقرارات التعسفية بحقهم.

وبينت الهيئة، أن الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين تخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهن التعسفي إلى قسم الأسيرات الجنائيات في "الرملة"، ويتضامن معهن في خوض هذا الإضراب الأسيران إياد رضوان "الطبنجة" وسامر أبو دياك.

أما الأسيران عمر السناجل واسماعيل حلبية يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 13 و7 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد، حيث يعتبر (الاعتقال الإداري) قرار اعتقال جائر، وبدون تهمة أو محاكمة لمدة تتراوح بين شهر ونصف عام، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل، ويجري تمديده مرات عدة.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي، والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.