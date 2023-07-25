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القسام تنعى شهداء نابلس وتدعو للنفير لحماية الأقصى

25 تموز / يوليو 2023 05:01

غزةوكالة الرأي:

نعى الجناح العسكري  لحركة حماس كتائب عز الدين القسام إلى جماهير شعبنا شهداءها الذين ارتقوا صباح اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس؛ الشهيد سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، ومنتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)، ونور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)".

وذكرت في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن "هذه الثلة من مجاهديها انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعًا عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة".

ودعت القسام أبناء شعبنا إلى النفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.

واستشهد، صباح اليوم، ثلاثة مقاومين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بمدينة نابلس، فيما احتجز جيش الاحتلال جثامينهم.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في مكان الحدث اشتباك المقاومين الثلاثة مع جنود الاحتلال قبل استشهادهم.

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