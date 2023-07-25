وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الشرطة تزور أبناء شهداء الشرطة ومنتسبيها الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية القسام تنعى شهداء نابلس وتدعو للنفير لحماية الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الأسير الفتى "زلباني" بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفي نضال أبو عكر وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي .. تعاون مثمّر مع مؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الملكية الصناعية بالاقتصاد تصدر تقريرها الإسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" وأصدقاء المريض يوقعان مذكرة تفاهم مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" وأصدقاء المريض يوقعان مذكرة تفاهم مشترك
أخبار » عربي ودولي

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان في نابلس

25 تموز / يوليو 2023 05:59

جدة – وكالة الرأي:

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس.

واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة النكراء امتداد لسياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت "إسرائيل"، كقوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل استشاري الجراحة العامة د. وافي عطالله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟