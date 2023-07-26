مكملات غذائية تمنع تطور الزهايمر

قد يكون سر حماية الذاكرة كامناً في أحد العناصر الأساسية بالنظام الغذائي للاعبي كمال الأجسام؛ إذ اكتشف باحثو جامعة روش بالولايات المتحدة، أخيراً، أنّ مكملاً يسمى «بيتا هيدروكسي بيتا ميثيلبوتيرات».

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ويعرف بـ (HMB)، قد يساعد على حماية الذاكرة، وفي النهاية يساعد على منع تطور مرض الزهايمر.

ومن الشائع أنّ HMB متاح من دون وصفة طبية. وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران المصابة بمرض ألزهايمر أنّ HMB نجح في تقليل اللويحات وزيادة عوامل نمو الخلايا العصبية لحماية التعلم والذاكرة، وفقاً لباحثين متخصصين في جامعة روش.