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أخبار » الأسرة و المجتمع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الساخنة في الحر

26 تموز / يوليو 2023 08:15

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الساخنة في الحر
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الساخنة في الحر

في العديد من الأوقات خلال فص الصيف يميل الإنسان لتناول مشروب بارد لتبريد جسمه خلال الحر، لكن شرب الشاي الساخن أو الماء الساخن، أكثر فعالية في تبريد الجسم في ظروف معينة.

وأظهرت العديد من النتائج أن المشروبات الساخنة يمكنها تبريد جسم الإنسان، لكن خلال ظروف جافة فقط.

وإذا كنتِ تشرب مشروبا ساخنا، فينتج عنه كمية أقل من الحرارة المخزنة بجسمك، وذلك بشرط أن العرق الإضافي الذي أنتج عند تناول المشروب الساخن قابل للتبخر، لأن حال تناولك مشروب ساخن، تبدأين في التعرق وعند تبخر هذا العرق تنخفض حرارة الجسم، وسيتم الشعور بالبرودة.

والنتيجة أنه في الظروف الحارة والجافة، تناولك للمشروبات الساخنة له أثر كبير واضح في تبريد الجسم، وستشعر بالحرارة أثناء تناول المشروب الساخن، وبالرغم من ذلك فستشعر بالبرودة بمجرد التعرق بعد الانتهاء المشروب، لأن الغدد العرقية على سطح جلدك تتوزع بشكل كبير في مناطق الرأس واليدين وأسفل الساق، ومع تعرقك، ستشعر بالبرودة.

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