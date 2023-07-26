وداعا "تويتر" أهلا "إكس"!

كشف الملياردير إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو النقاب عن شعار لمنصة التواصل الاجتماعي، الاثنين، تظهر فيه علامة "إكس" بيضاء اللون على خلفية سوداء كبديل لرمز الطائر الأزرق المعتاد.

كيف تم الإعلان عن إكس؟

غردت ياكارينو على حسابها قائلة "إكس هنا! فلنفعلها"، كما نشرت صورة للشعار الجديد انعكست على مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

أضافت أن "إكس هو الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود الذي يتركز على الخصائص السمعية والمقاطع المصورة والتراسل والمدفوعات والخدمات المصرفية مما يخلق سوقا عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص".

قال ماسك في تغريدة، الأحد، إنه يريد أن يغير شعار "تويتر" وإنه أجرى استفتاء بين الملايين من متابعيه حول ما إذا كانوا يؤيدون تغيير الألوان المستخدمة في الموقع من الأزرق إلى الأسود.

أشار أيضا إلى "شعار إكس المؤقت" وغرد أن "قريبا سنودع علامة تويتر التجارية وتدريجيا جميع الطيور".

وردا على تغريدة تتساءل عما سيكون اسم التغريدات تحت الشعار الجديد إكس، أجاب ماسك أنها ستكون "إكسيس".

وكان فريق من ثلاثة أشخاص قد صمم الشعار الأصلي لتويتر عام 2012.

وغرد أحدهم ويدعى مارتن جراسر بأن "الشعار صمم ليكون بسيطا ومتوازنا وواضحا حتى بالأحجام الصغيرة جدا".