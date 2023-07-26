الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين

الضفة الغربية – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمحافظات الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة حزما، شمال شرق القدس، وهم: يوسف عسكر (43 عاما)، والفتيين عبد السلام أحمد عسكر (17 عاما)، وعبد الرحمن علي عسكر (16 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين بينهم 4 أسري محررين، وهم: سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 9 مواطنين من بيت لحم، وهم: ابراهيم اسماعيل عليان (17 عاما)، وسيف محمد درويش (14عاماً)، وعبد ابراهيم حمامرة (21 عاماً)، والشقيقين ابراهيم خالد حمامرة (23 عاماً) ومحمد (16 عاماً)، ورائد ابراهيم حمامرة (51 عاما)، وياسين جادالله سباتين (25عاماً)، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أمير أحمد طقاطقة (21 عاماً)، وقصي جمال ديرية (26 عاماً)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

ووزعت قوات الاحتلال في قرية حوسان وبلدة بيت فجار منشورات تهدد فيها المواطنين بإجراءات قاسية إذا ما استمر الشبان في المقاومة وأن العقوبات ستكون جماعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، ثمانية شبان من جنين وبلدات يعبد وبرقين واليامون، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد عطا الله صباح، ومحمد ياسر أبو شادوف، وقدري ياسر أبو شادوف، وريحان ياسر أبو شادوف، وفراس غصن عبيدي، وجميعهم من برقين، ومحمد أحمد حمارشة، من يعبد، وخالد أيمن عبد الله الجعبري، من اليامون، وطارق حيفاوي، من جنين.

وأشارت مصادر محلية، الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة برقين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي البيرة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان من مدينة البيرة وهم: قسام عابد، ومحمد أبو عزيز، وصهيب ماهر رمانة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بأعداد كبيرة واعتقلت كلاً من: مالك موسى ريان، ونائل بهاء ريان بعد أن داهمت منزل ذويهما وعبثت بمحتوياته.

وفي الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيراً سابقاً من بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق حازم الشراونة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معين الفقيه، بعد أن داهمت منزله في قرية قطنّة شمال غرب القدس المحتلة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: دانيال أبو نصرة، وخضر العكاري، وزيد نيروخ، ويوسف رزينة، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة القدس.

وفي السياق، مددت محاكم الاحتلال اعتقال المقدسي يزن سفيان، ومحمد حمد، والقاصر المقدسي علي علقم، حتى الأحد المقبل.