وزارة الزراعة تؤكد أهمية أنظمة التحكم في بقايا المبيدات

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت اللجنة العلمية لمبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، خلال اجتماعها الدوري، عدة موضوعات زراعية هامة في ملف المبيدات الزراعية بالقطاع.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، وعدد من المدراء العامين بالوزارة، واعضاء اللجنة من خبراء ومختصين واكادميين من الجامعات الفلسطينية.

وافتتح وكيل الوزارة الاجتماع، مشيداً بجهود اللجنة العلمية، والإرتقاء بالقطاع الزراعي في مختلف المجالات.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الأنظمة الخاصة بالقيم القصوى المسموح بها من متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المستوردة إلى قطاع غزة.

وأكد المجتمعون على أهمية هذه الأنظمة كونها أحد العمليات الفنية الضابطة التى تضمن سلامة المنتجات المستوردة و مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

وأكد وكيل الوزارة أن من أهم أولويات وزارة الزراعة توفير المنتجات الغذائية بقدر كافي وبجودة عالية وامنة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز دور اللجنة العلمية لمبيدات الآفات الزراعية في تطوير القطاع الزراعي وتحسين سلامة الغذاء.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود أعضاء اللجنة العلمية، ودعا إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.