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‏الزراعة تواصل جهودها في متابعة فاكهة المانجا بمزارع قطاع غزة

26 تموز / يوليو 2023 11:14

‏الزراعة تواصل جهودها في متابعة فاكهة المانجا بمزارع قطاع غزة
‏الزراعة تواصل جهودها في متابعة فاكهة المانجا بمزارع قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

واصلت لجنة الإشراف على مزارع المانجا، بالتعاون مع الكوادر الفنية في دائرة البستنة الشجرية، جهودها في متابعة فاكهة المانجا في مزارع قطاع غزة المختلفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تطوير المحصول والعمل الدؤوب على المحافظة عليه، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاج والجودة.

وفي هذا السياق، قامت كوادر الإرشاد بتنفيذ جولة ميدانية على مزارع المانجا، تضمنت تقييم الإنتاج المتوقع من أصناف المانجا المختلفة، والعمل على تحديد مواعيد القطاف المناسبة.

وأكد المهندس وائل ثابت، مدير عام الإرشاد وخدمات المزارعين ورئيس اللجنة، على أهمية تطوير المحصول والعمل الدؤوب على المحافظة عليه.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الإنتاج والجودة من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، وتوفير المبيدات والأدوية الزراعية اللازمة لمكافحة الآفات والحشرات.

من جهته، أوصى المهندس محمد أبوعودة، مدير دائرة البستنة الشجرية، بضرورة استمرار المزارعين في الممارسات الزراعية السليمة من ري ومكافحة الآفات والحشرات وغيرها.

وأكد أن هذه الممارسات ضرورية للحصول على إنتاج جيد ومناسب للمواصفات التي تدعو الوزارة للوصول إليها.

وأشاد المهندس أبوعودة بجهود المزارعين في زراعة ورعاية أشجار المانجا، ودعا إلى مواصلة العمل والجد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع المهم.

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