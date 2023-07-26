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النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية

26 تموز / يوليو 2023 11:29

وكالات – وكالة الرأي:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمالا في حفز الصين لاقتصادها حدّت من الخسائر.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 83.32 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.4 بالمئة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، فيما توقع محللون تراجعا قدره 2.3 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن المخزونات اليوم.

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