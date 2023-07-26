" علماء المسلمين": نحذر الاحتلال من استفزاز مشاعر المسلمين

غزة – وكالة الرأي:

حذرت رابطة علماء فلسطين الاحتلال الإسرائيلي من استفزاز مشاعر المسلمين، واختبار صبرهم باستمراره في اقتحام المسجد الأقصى، الذي له قدسية ورمزية خاصة في نفوس المسلمين جميعاً.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم الأربعاء، في ظل نية المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى إحياءً لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، إن المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا لا يمكن التهاون فيه، فهو ليس للفلسطينيين وحدهم، بل لكل المسلمين في بقاع الأرض، وهو قبلة المسلمين الأولى، وشقيق المسجد الحرام في رحلة الإسراء والمعراج، وأرض المحشر والمنشر.

ودعت الرابطة الدول العربية والإسلامية إلى " قطع علاقاتهم مع المحتل الغاصب وسحب السفراء، ووقف مسيرة التطبيع المخزية، وعدم استقبال قادة الاحتلال المجرمين".

وشددت على أن المسجد الأقصى أمانة في أعناق الملوك والرؤساء والأمراء المسلمين جميعاً، مضيفة": فليقم كل بدوره تجاه ما يحدث من اعتداءات متواصلة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، وأن يتخذوا مواقف واضحة وجريئة رفضاً لما يحدث بالأقصى والقدس، تربك الاحتلال وتضع حداً لجرائمه المستمرة".

كما طالبت الرابطة علماء الأمة الاسلامية ودعاتها أن يستنهضوا كل هممهم ويستنفروا كل وسائلهم ليوضحوا للناس ما يحدث من اغتصاب وانتهاك لقبلة المسلمين الأولى، ويبينوا للناس وحشية هذا المحتل، ويحرضونهم لنصرة الأقصى، ودعم المرابطين والمعتكفين في باحاته، حيث إنهم يدفعون ثمنًا باهظًا من دمائهم وحرياتهم وبيوتهم وأموالهم في سبيل حماية الأقصى والدفاع عنه.

كما دعت الرابطة في بيانها سكان الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل ومدينة القدس؛ لتعزيز الرباط في المسجد الأقصى تصدياً لهذا العدوان، ولإفشال مخططات المستوطنين، وتصعيد المواجهة مع المحتل على كافة نقاط التماس بالضفة والقدس، بالرغم من القيود والتشديدات التي تفرضها شرطة الاحتلال عليهم.

ودعت الرابطة المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى النفير العام، وأن تبقى على أهبة الاستعداد، وأن تُبقي أيديها على الزناد، فهذا الاحتلال لا يفهم سوى لغة واحدة وهي لغة القوة.

وطالب الرابطة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لوقف ملاحقتها المقاومين، ووقف التنسيق الأمني، وترك المجال لأبطال المقاومة ليلقنوا العدو الصهيوني الضربات الموجعة رداً على اعتداءاته.

ودعت الشعوب العربية والإسلامية ليهبوا نصرة وغضباً للمسجد الأقصى، ولينزلوا إلى الشوارع وليعتصموا أمام سفارات الاحتلال تعبيراً عن غضبهم لما يحدث من تدنيس واعتداءات واقتحامات واعتقالات، ودفاعا عن أقصاهم.

وطالبت وسائل الإعلام والنشطاء والكتاب وأحرار الأمة الاهتمام بنشر جرائم الاحتلال الصهيوني اليومية في المسجد الأقصى ومدينة القدس، وفضح جرائمه ومؤامراته على أوسع نطاق ومتابعتها أولاً بأول.

وبينت الرابطة أن الحكومة الفاشية المتطرفة الحالية، هي ساقطة وفاشلة، وهي تتجه بشكل قوي ومباشر نحو المسجد الأقصى والقدس وتصعد جرائمها فيه لإلهاء الشارع الإسرائيلي المنتفض ضدهم، " ولذلك نقول اليوم؛ ستسقط هذه الحكومة بإذن الله كما سقطت غيرها، بل سيسقط كيانهم الهش".