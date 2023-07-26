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لمنتسبي الوزارة وذويهم

الخدمات الطبية تُطلق مبادرة "تسلم عينك" لفحص العيون

26 تموز / يوليو 2023 12:19

الخدمات الطبية تُطلق مبادرة "تسلم عينك" لفحص العيون
الخدمات الطبية تُطلق مبادرة

غزة- وكالة الرأي

أطلقت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأربعاء، مبادرة بعنوان "تسلم عينك" لفحص العيون لمنتسبي الوزارة وذويهم.

وحضر انطلاق المبادرة في عيادة حجازي شمال غزة اللواء جمال الجراح نائب القائد العام لقوات الأمن العام، ومدير عام مديرية الخدمات الطبية اللواء طبيب محمد صالح، ومساعده العميد طيب محمد عوض، ومدير عيادة حجازي المقدم محمود أبو ريالة. 

وتشمل مبادرة "تسلم عينك" متابعة 1500 حالة من منتسبي وزارة الداخلية وذويهم، ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث سيجري متابعتهم في عيادات ومراكز الخدمات المنتشرة في محافظات القطاع، بالإضافة لمستشفى "سان جون" للعيون.

وأثنى اللواء الجراح على جهود العاملين في الخدمات الطبية في كافة المجالات وخاصة المبادرات التوعية، مشيداً بتجويد الخدمة المقدمة في مراكز وعيادات المديرية.

بدوره، أوضح اللواء صالح أن الخدمات نفذت العديد من المبادرات الطبية منها حملة "افحص ضغطك"، وحملات للتوعية بمخاطر المخدرات بالتعاون مع الشرطة.

وقال صالح: "سننفذ خلال الفترة المقبلة عدة مبادرات صحية على مستوى قطاع غزة سيتم الإعلان عنها قريباً للتوعية الصحية للمواطنين".

وأشار إلى أن مبادرة "تسلم عينك" تشمل عدة مراحل للفحص بدءً من طبيب العيون واحتياج كل مريض وتوفير ما يلزم من علاج، وإجراء عمليات داخل عيادات ومراكز الخدمات وعمليات خارجية.

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