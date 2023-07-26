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أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تحمي أطفالك من السقوط من النوافذ والشرفات؟

26 تموز / يوليو 2023 12:33

كيف تحمي أطفالك من السقوط من النوافذ والشرفات؟
كيف تحمي أطفالك من السقوط من النوافذ والشرفات؟

غزة- وكالة الرأي:

سقوط الأطفال من النوافذ والشرفات هو أحد أكثر الحوادث شيوعًا التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. يمكن أن يحدث هذا الحادث في أي وقت وفي أي مكان، لذلك من المهم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعه.

فإن سلامة الأطفال في المنازل مسؤولية أولياء الأمور لحمايتهم من السقوط من الشرفات.

وقد أطلق المكتب الاعلام الحكومي حملة بعنوان" سلامة أطفالنا مسؤوليتنا" بتوجيه من الأمانة العامة.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة أمان النوافذ والشرفات في منزلك،   بما في ذلك:

  • تركيب حواجز حول النوافذ والشرفات.
  • تثبيت الأقفال على النوافذ والشرفات بحيث لا يمكن للأطفال فتحها.
  • وضع المراتب أو البطانيات أسفل النوافذ والشرفات للمساعدة في امتصاص الصدمة في حالة سقوط الطفل.
  • تعليم الأطفال عدم الاقتراب من النوافذ والشرفات عندما يكونون وحدهم.
  • عدم ترك الأطفال يلعبون بالقرب من النوافذ والشرفات.

من خلال اتخاذ هذه الاحتياطات البسيطة، يمكنك مساعدة في حماية أطفالك من خطر السقوط من النوافذ والشرفات.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لزيادة أمان النوافذ والشرفات:

تأكد من أن جميع النوافذ والشرفات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام.

لا تضع أي أثاث أو أشياء أخرى في النوافذ والشرفات التي يمكن أن يستخدمها الأطفال للوصول إلى النوافذ أو الشرفات.

قم بفحص النوافذ والشرفات بانتظام بحثًا عن أي عيوب قد تجعلها عرضة للسقوط.

إذا كان لديك أطفال صغار، فقد ترغب في التفكير في تركيب حواجز حول جميع النوافذ والشرفات في منزلك.

لا تغفل أو تتهاون في حماية أطفالك قد تؤدي لسقوطهم من النوفاذ وفقدان حياتهم.

عليك بمراقبة الأطفال فإن غيابها سبب رئيسي في سقوطهم من نوافذ وشرفات المنازل.

من خلال اتخاذ هذه الاحتياطات البسيطة، يمكنك مساعدة في حماية أطفالك من خطر السقوط من النوافذ والشرفات

3df9025c-4970-41ab-b488-2df63e6139f2 كيف تحمي أطفالك من السقوط من النوافذ والشرفات؟ cdb7dbcf-43a7-4237-ab34-3713838a0687 30b08358-350f-4f83-aaa7-e2f169d63423 كيف تحمي أطفالك من السقوط من النوافذ والشرفات؟ b5bd5067-cce0-45fb-bd67-26c776dc4067
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