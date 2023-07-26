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وزارة الاقتصاد تحذر من التعامل مع شركات وهمية

26 تموز / يوليو 2023 12:58

الاقتصاد تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشط بإعلانات ممولة
الاقتصاد تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشط بإعلانات ممولة

غزة- وكالة الرأي:

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات ممولة.

وقالت الوزارة، إن هذه الشركات تدّعي توفير قروض ومرابحات عبر البنوك المحلية أو تسديد مرابحات وفتح مرابحات جديدة وتتخذ مسميات عديد بهدف التحايل على المواطنين.

وذكرت الوزارة، أن الشركات تستهدف موظفي القطاع العام ممن يتقاضون رواتبهم من البنوك المحلية.

 وبينت الوزارة، أن هذه الشركات غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني وتمارس أعمالها دون الالتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة عنها والتي تنظم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك والكسب المشروع.

وأفادت الوزارة، أنها قامت بإحالة عدد من هذه الشركات للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني المشدّد بحقها.

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