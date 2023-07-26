ديوان المظالم يناقش آلية استقبال ومعالجة الشكاوى لدى الوزارات

غزة- وكالة الرأي:

عقد ديوان المظالم بمجلس الوزراء ورشة عمل بعنوان " مناقشة آلية استقبال ومعالجة الشكاوى"، وذلك من أجل الارتقاء بآليات استقبال الشكاوى المعمول بالإضافة الي التنسيق بين ديوان المظالم وبين وحدات ودوائر الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وناقش المشاركين آليات استقبال ومعالجة الشكوى لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والتطرق لنقاط القوة ونقاط الضعف في الآلية مع مناقشة مداخلات الحضور لتسجيل النتائج والتوصيات اللازمة.

كما تم خلال الورشة استعراض أدلة الإجراءات المعتمدة لدى وحدات ودوائر الشكاوى وتقييمها والخروج بالعديد من النتائج والتوصيات في سبيل الارتقاء بآليات استقبال الشكاوى المعمول بها .

وتم خلال الورشة تعريف مدراء وحدات الشكاوى الجدد بالآليات المعمول بها ليتسنى لهم الاستفادة من الخبرات السابقة ومناقشة آليات التنسيق بين ديوان المظالم وبين وحدات ودوائر الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وناقش المشاركين في الورشة عدة افكار لتطبيقها وتنفيذها بما يخدم المواطن ويساهم في تخفيف العبء وتحسين جودة أداء العمل في دوائر الشكاوى بالوزارات.

بدوره تحدث مدير الورشة أ. سليمان عدوان نائب مدير عام ديوان المظالم عن نبده مختصرة عن نظام ديوان المظالم وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وكيفية التعامل معها وفق النظام المعمول به داخل الديوان والعلاقة التكاملية بين ديوان المظالم مجلس الوزراء والوزارات الحكومية موضحا أهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بخدمة المواطنين.

يذكر أنه شارك في الورشة كلا من أ. سليمان عدوان نائب مدير عام ديوان المظالم وأ. ضياء عويص دائرة التنسيق والمتابعة وأ. رندة الصيرفي مدير دائرة الدراسات والتحليل