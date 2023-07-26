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"الشباب والثقافة" تطلق تدريباً لتنمية المهارات القيادية للشباب

26 تموز / يوليو 2023 02:33

"الشباب والثقافة" تطلق تدريباً لتنمية المهارات القيادية للشباب

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "القيادات الشابة" وتسعى من خلاله إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى الشباب، ويتم تنفيذه من خلال المراكز الشبابية في محافظات قطاع غزة.


وأوضح مدير دائرة التدريب والتأهيل في الهيئة الدكتور محمد المدهون أن البرنامج التدريبي يعد أحد الحزم التدريبية التي تم اقرارها في الخطة التشغيلية للعام 2023.


وأكد إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب وتنمية مهارات الشباب والشابات القيادية، وزيادة تقديرهم لأنفسهم وتمكينهم من مهارات التأثير في الآخرين، وتعزيز قدرتهم على التفكير الناقد بهدف المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع الفلسطيني.


  وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يتكون من (15) ساعة تدريبية تتناول عدة محاور رئيسية مهارات تقدير الذات، ومهارات التأثير في الآخرين، ومهارات التفكير الناقد.

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