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أبو ندى يُكرم الطالب صاحب الهمة العالية قصي أبو ريدة

26 تموز / يوليو 2023 02:41

أبو ندى يُكرم الطالب صاحب الهمة العالية قصي أبو ريدة
أبو ندى يُكرم الطالب صاحب الهمة العالية قصي أبو ريدة

غزة- وكالة الرأي:

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى الطالب المتفوق صاحب العزيمة القوية قُصي أبو ريدة.

جاء ذلك، خلال الاحتفال المركزي الذي نظّمته الوزارة لتكريم أوائل الثانوية العامة  بمدينة غزة تحت عنوان" أقمار فلسطين" بمشاركة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ونائب رئيس متابعة العمل الحكومي أ. محمد الفرا.

وكان وكيل الوزارة قد زار الطالب قصي أثناء الامتحانات وقدّم له التشجيع حيث أكد الطالب قصي أنه سيبذل كل الجهد حتى الوصول لمعدل مشرف.

يُذكر أن الطالب قصي أبو ريدة من مديرية شرق خان يونس نسج قصة فريدة في تحدي المرض الذي يعاني منه وهو  ضمور في النمو ونقص الكالسيوم، حيث لم يستسلم للإعاقة وألم المرض، وواصل مشواره العلمي طيلة مراحله الدراسية بكل عزيمة وإصرار حتى حصل على معدل 95.4% في الثانوية العامة2023.

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي عملت على تكريم جميع الطلبة من فئة ذوي الإعاقة الذين تفوقوا في الثانوية العامة وذلك في احتفالات الوزارة أو المديريات.

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