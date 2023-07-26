آلاف المواطنين يشيعون الشهيد محمد ندى في نابلس

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

شيع آلاف المواطنين في مدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم بدعوى ملاحقة واعتقال مطلوبين.

و انطلقت الجنازة من أمام مستشفى رفيديا بحضور ومشاركة ممثلي القوى والمؤسسات المختلفة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد الذي لف بالعلم الفلسطيني فوق الأكتاف وصولاً إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، ومنه إلى مخيم العين غرب المدينة، حيث ألقى أفراد عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، وسط إطلاق كثيف للرصاص من قبل عشرات المسلحين، إكراماً للشهيد، ووسط هتافات غاضبة تندد بجرائم الاحتلال وتؤكد مواصلة النضال.



ووري الشهيد ندى الثرى في مقبرة المخيم إلى جوار من سبقوه من الشهداء وسط أجواء من الحزن الشديد.