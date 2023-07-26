الاحتلال يحكم على أسير من الخليل بالسجن 14 عاماً

أصدرت محكمة "عوفر" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكماً بحق طالب كلية الهندسة في جامعة بيرزيت نظام سامي امطير من مدينة دورا في الخليل بالسجن 14 عاماً.
ويشار إلى أن الأسير امطير معتقل منذ أغسطس 2019 وخضع لتحقيق عسكري قاسي حينها.
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26 تموز / يوليو 2023 05:57
الداخل المحتل- وكالة الرأي:
أصدرت محكمة "عوفر" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكماً بحق طالب كلية الهندسة في جامعة بيرزيت نظام سامي امطير من مدينة دورا في الخليل بالسجن 14 عاماً.
ويشار إلى أن الأسير امطير معتقل منذ أغسطس 2019 وخضع لتحقيق عسكري قاسي حينها.
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