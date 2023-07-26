الاحتلال يحكم على أسير من الخليل بالسجن 14 عاماً

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أصدرت محكمة "عوفر" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكماً بحق طالب كلية الهندسة في جامعة بيرزيت نظام سامي امطير من مدينة دورا في الخليل بالسجن 14 عاماً.

ويشار إلى أن الأسير امطير معتقل منذ أغسطس 2019 وخضع لتحقيق عسكري قاسي حينها.