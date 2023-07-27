استشهاد الطفل ابو سمرة برصاص الاحتلال بقلقيلية

قلقيلية- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما)، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة إن الطفل أبو سمرة أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وبارتقاء الطفل أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري إلى 202 بينهم 37 طفلا وطفلة، و11 شهيدة، وفقاً لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتأتي عملية القتل هذه في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل.