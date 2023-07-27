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بقيادة بن غفير.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

27 تموز / يوليو 2023 08:25

بقيادة بن غفير.. مستوطنون يقتحمون الأقصى
بقيادة بن غفير.. مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس - وكالة الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين مساء أمس ، شوارع وأحياء وأزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك في مسيرة استفزازية أدوا خلالها رقصات "تلمودية" وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب عشية ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وشارك في الاقتحام ما يدعى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، المتطرف إيتمار بن غفير.

وانطلقت المسيرة الاستفزازية من ما تسمى "حديقة الاستقلال" غرب البلدة القديمة نحو باب الجديد مرورا بأبواب الساهرة والعامود والأسباط، وانتهاء بالدخول من باب المغاربة إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى بمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست.

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