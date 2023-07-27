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هدية سعودية تنعش خزينة برشلونة

27 تموز / يوليو 2023 08:41

هدية سعودية تنعش خزينة برشلونة
هدية سعودية تنعش خزينة برشلونة

حصل نادي برشلونة على هدية مالية، أمس الأربعاء، بمناسبة انتقال أحد اللاعبين بشكل رسمي إلى الدوري السعودي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حصل نادي برشلونة على 1.5 مليون يورو من صفقة انتقال البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبورغ إلى الهلال السعودي.

وكان مالكوم لاعبا سابقا في صفوف برشلونة، قبل أن ينتقل إلى زينيت مقابل 40 مليون يورو، مع أحقية البارسا في الحصول على 7.5% من المكاسب الرأسمالية، لأي بيع مستقبلي.

وبلغت قيمة انتقال مالكوم إلى الهلال السعودي 60 مليون يورو، لذا فإنه بعد خصم قيمة الصفقة (40 مليونا)، فإن مكاسب النادي الروسي بلغت 20 مليون يورو وهو ما يتم منه حساب نسبة إعادة البيع لبرشلونة، والتي تبلغ 1.5 مليون يورو.

ويلعب مالكوم في الوسط والجناحين، وكان محط أنظار العالم عام 2018، عندما أصبح محور الصراع بين روما وبرشلونة.

ونجح البلوجرانا وقتها في ضم مالكوم من بوردو، ولعب معه 24 مباراة، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

المصدر: "وسائل إعلام"

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