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الأسير "الزبيدي" يدخل يومه الرابع في الإضراب عن الطعام

27 تموز / يوليو 2023 08:44

الأسير "الزبيدي" يدخل يومه الرابع في الإضراب عن الطعام
الأسير

رام الله - وكالة الرأي:

قالت هيئة الأسرى، إن الأسير زكريا الزبيدي يخوض اضراباً مفتوحا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، تضامناً مع الأسيرتين المحتجزتين في قسم السجينات الجنائيات عطاف جرادات وفاطمة شاهين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأحد الماضي، الأسيرتين إلى قسم "الجنائيين"، الأمر الذي يضاعف المخاطر على مصير الأسيرتين، في خطوةٍ احتج عليها الأسرى في عيادة (سجن الرملة) ونفّذوا خطوات احتجاجية، تمثلت بإرجاع الوجبات والأدوية وإغلاق القسم، الأمر الذي يضاعف المخاطر على مصير الأسيرتين، علمًا أن عملية النقل هذه ليست المرة الأولى التي تجري بحقهما.

والأسيرة والجريحة فاطمة شاهين من بين حالات الجرحى الصعبة، والتي تحتاج إلى رعاية صحية ومتابعة حثيثية، حيث جرى نقل الأسيرة عطاف جرادات من سجن الدامون إلى (الرملة)، لمساعدتها في إدارة حياتها اليومية.

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