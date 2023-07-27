حماية الأطفال من غرق برك السباحة

غزة- وكالة الرأي:

يُعد الغرق من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يحدث الغرق في أي مكان به ماء، بما في ذلك أحواض السباحة، والبحيرات، والمحيطات. وغالبًا ما يحدث الغرق في ثوانٍ معدودة، لذلك من المهم أن تأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أطفالك من الغرق.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على حماية أطفالك من الغرق:

راقب أطفالك دائمًا عندما يكونون بالقرب من الماء. لا تتركهم أبدًا دون رقابة، حتى لو كانوا يعرفون السباحة.

اجعل حمام السباحة آمنًا. قم بتركيب سياج حول حمام السباحة يمنع الأطفال من الدخول إليه دون إذن. وقم بتغطية حمام السباحة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

علم أطفالك السباحة. السباحة هي مهارة أساسية يمكن أن تساعد في حماية الأطفال من الغرق. ولكن حتى الأطفال الذين يعرفون السباحة يمكن أن يغرقوا إذا لم يكونوا على دراية بالمخاطر.

تحدث إلى أطفالك عن مخاطر الغرق. علمهم أنه لا يجوز لهم السباحة بمفردهم، وأنهم يجب أن يستغيثوا إذا شعروا بالغرق.

كن قدوة لأطفالك. إذا كنت تريد أن يتعلم أطفالك السباحة، فعليك أن تكون قدوة لهم. تعلم السباحة معهم وشجعهم على ممارسة السباحة بانتظام.

باتباع هذه النصائح، يمكنك مساعدة في حماية أطفالك من الغرق.